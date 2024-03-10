استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان: «توقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ثلاث مرات».

البيتكوين.. أصول خطرة

«أصول خطرة».. هكذا وصفها بنك الاحتياطي الفيدرالي معبرا عن عملة البيتكوين بعد كشفه عن احتمالية تأخير سعر الفائدة بعد تحقيق ارتفاعات قياسية.

وتجاوزت البيتكوين، حاجز الـ69 ألف دولار الأسبوع الماضي، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتزامن مع تلك الارتفاعات مكاسب قياسية في بورصة وول ستريت.

خفض أسعار الفائدة

وبقراءة السوق، يعتقد المحللون أن هذا الوضع يمكن أن يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي بنهاية المطاف على خفض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعا لتجنب المزيد من تضخيم الأصول الخطرة وتحفيز التضخم.

السوق يتوقع حاليا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل في العام الجاري مع توقع التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو احتمالية وصلت إلى 70% وفقا لمقياس سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.