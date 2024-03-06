مايان السيد تكشف تفاصيل دورها في مسلسل إمبراطورية ميم: لا يشبه شخصيتي

كشفت الفنانة مايان السيد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل إمبراطورية ميم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر شاشة «DMC»، موضحة أن دورها في المسلسل سيكون بشكل كبير مع الفنان نور خالد النبوي، لكنها لن تكون من الأبناء، ولكنها من الإمبراطورية.

مايان: دوري في مسلسل إمبراطورية ميم مختلف

وأوضحت «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنها في المسلسل ستقدم دورا جديدا عليها وعلى الجمهور، مشيرة إلى أن مخرج العمل محمد سلامة سيقدمها بشكل جديد ومختلف، وهناك علاقة مميزة ستظهر في حلقات المسلسل، وقالت: «أنا طالعة بدور مادي ومختلف تماما عن الشخصية التي اتقدمت قبل كده في الفيلم».

وذكرت، أن الشخصية التي ستقدمها في المسلسل لا تشبه شخصيتها في الحقيقة، مؤكدة أنها متحمسة لهذا الدور الذي يظهرها بشكل مختلف.

متحمسة لدوري في «إمبراطورية ميم»

وأكدت «السيد»، أن فريق عمل المسلسل مميز، مضيفة: «لم ننته من التصوير، ومستمرون في شهر رمضان.. النهاية ممكن تتغير في نص التصوير بعد الرجوع لأراء الجمهور».