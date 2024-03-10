مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024.. التطبيق الجديد يبدأ صباح الغد

تُطبق مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024، بداية من غد الاثنين الموافق 11 من شهر مارس الجاري، حيث أعلنت وزارة النقل تعديل مواعيد التشغيل لخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم عام 1445، تيسيراً على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم.

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024

وفق تقرير لوزارة النقل، فإن مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024 تشمل ساعات التشغيل والانتهاء للخطوط الثلاثة بداية من الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، والخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، والخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر «عدلي منصور - محور روض الفرج».

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل

وأشارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إلى أن مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024، تم تعميمها على جميع المحطات، موضحة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالشهر الكريم، وسيتم صيانة القطارات بصفة دورية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

موعد قيام أول خط مترو في رمضان 2024

ووفق جدول تشغيل المترو، فإن موعد قيام أول خط مترو في رمضان 2024 سيكون في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً من محطة حلوان، وكذلك الأمر بالنسبة للخط الثاني، أما بالنسبة للخط الثالث فإن موعد قيام أول قطار سيكون في تمام الساعة السابعة والربع صباحاً.

أسعار تذاكر المترو

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن أسعار تذاكر المترو هي الآتي:

-9 محطات: 6 جنيهات

-16 محطة: 8 جنيهات

-23 محطة: 12 جنيها

-أكثر من 23 محطة: 15 جنيها

-ذوي الاحتياجات الخاصة: 50 قرشا