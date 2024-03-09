جامعة طنطا تحصد كأس المركز الثاني بمسابقة «عباقرة الجامعات المصرية»

فاز طلاب جامعة طنطا، بكأس المركز الثاني بمسابقة «العباقرة» على مستوى الجامعات المصرية للموسم السادس، والتي تشارك فيها العديد من الجامعات الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وهنأ الدكتور محمود ذكي فريق الطلاب الفائز بكأس المركز الثاني، مشيداً بأدائهم خلال المسابقة، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماما كبيراً بطلابها وتدريبهم وتحفيزهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، مثمناً دور هيئة الإشراف على الفريق في تدريبهم طوال فترة إقامة المسابقة.

تشجيع الجامعة

أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تشجيع طلابها، ورفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، موضحاً أن فريق الجامعة استطاع تحقيق 725 نقطة خلال 6 مباريات.

أعضاء الفريق

وضم فريق جامعة طنطا الطالبة إسراء محمد أحمد المقيدة بكلية الطب، ومحمد شادي يحيى بكلية طب الأسنان، ومحمد سامي جاب الله بكلية طب الأسنان، وعبدالله محمد عطية بكلية الحقوق، ونجوى السيد راضي بكلية الطب، ومنة عبد الحميد الشافعي بكلية طب الأسنان، ودينا خالد أحمد بكلية الطب، ويوسف أيمن ميدان بكلية التجارة.