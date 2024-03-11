أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الاثنين 11-3-2024 والموافق الأول من شهر رمضان، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، بداية أولى أيام الشهر الكريم عقب استطلاع الهلال مساء أمس.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وأشارت الهيئة عبر صفحتها الرسمية، إلى أنّ موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الاثنين 11-3-2024، سيكون في الساعة 4:44 صباحًا في مراكز المحافظة، بينما موعد الإمساك سيكون في الساعة 4:24 صباحًا قبل أذان الفجر بـ20 دقيقة.

ومن المقرر أنّ تقام صلاة الفجر في المنوفية خلال أول أيام شهر رمضان، بعد الأذان بدقائق قليلة، ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام اليوم، يبلغ 13:38 ساعة، وموعد أذان المغرب في الساعة 6:02 مساء.

دول تستقبل شهر رمضان غدا

الجدير بالذكر أنّ دار الإفتاء المصرية، أعلنت أنّ اليوم، هو أول أيام شهر رمضان 2024 بعد استطلاع الهلال مساء أمس، وهناك بعض الدول الإسلامية، أعلنت أنّ غدًا الثلاثاء هو أول شهر رمضان.