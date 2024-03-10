ساعات قليلة تفصلنا، عن بداية المارثون الرمضاني، إذ تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسما متنوعا مختلفا، وأزاح الستار منذ قليل عن القنوات الناقلة لمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024

واقتصرت القنوات الناقلة لمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024، على شبكة قنوات الحياة، بالإضافة إلى منصة واتش آت الرقمية.

وجاءت موعد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، يوميا في تمام 9:45 مساء.

تفاصيل مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسي لدراما العمل، حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا، وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحد منهم.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.