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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

عصام علم الدين
12:50 ص | الإثنين 11 مارس 2024
أحد المساجد - أرشيفية

أحد المساجد - أرشيفية

استطلع المعهد القومى للبحوث الفلكية هلال شهر رمضان، مساء الأحد، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتبين أنّ أول أيام شهر رمضان الكريم هو اليوم، لذا يرغب أهالي المنوفية في معرفة مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الاثنين 11-3-2024، لتأذية الفرائض المختلفة في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الاثنين 11-3-2024

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الاثنين، بداية من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، ومن المقرر أن تبلغ عدد ساعات الصيام 13:38 ساعة في أول أيام شهر رمضان، وموعد أذان الفجر سيكون في الساعة 4:44 صباحًا، وموعد أذان المغرب سيكون في الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 4:44 صباحًا 

موعد أذان الظهر في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 12:6 مساءً

موعد أذان العصر في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 3:29 مساءً

موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم

موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 6:2 مساءً

موعد أذان العشاء في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 7:19 مساءً

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بقلم عصام علم الدين