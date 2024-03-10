أعلنت قناة on عن الموعد الرسمي المقرر لعرض الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يخوض من خلاله الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني هذا العام بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد رزق.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل بيت الرفاعي على قناة on

موعد عرض الحلقة الأولي لمسلسل بيت الرفاعي على قناة on سيكون يوم غد الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيكون هناك موعدين للإعادة، الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، أما عن موعد الإعادة الثاني سيكون في اليوم التالي الساعة التاسعة و 45 دقيقة صباح اليوم التالي.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين بجانب الفنان أمير كرارة، من بينهم أحمد رزق وميرنا جميل وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

ويجسد الفنان أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي شخصية طبيب ولكنه يواجه كثير من الصراعات مع أهل منطقته ويدخل في صراعات واشتباكات.