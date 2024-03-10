ساعات قليلة وتبدأ أولى حلقات مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024، وبالفعل تم الإعلان بشكل رسمي عن القنوات الناقلة التي سيتم عرض العمل عليها.

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024

وتكون القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024 حصريا عبر شاشة قناة on، وذلك يوم غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء، كما سيتم عرضها عبر شاشة قناة ondrama وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي عددا كبيرا من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل ومحمد لطفي وتامر نبيل وسيد رجب وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول طبيب يدخل في صراعات مع أهل المنطقة التي يعيش بها، والذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.