تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، جعل البحث يزداد عن مواعيد عرض المسلسل؛ لذا نستعرض في السطور التالية مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق في رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

وبينما يستفسر كثيرون من محبي الدراما الرمضانية ومنتظرو مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد عرض إعادة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق في رمضان 2024 والقنوات الناقلة، أعلنت قناة «CBC» مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشفت قناة «CBC» أن موعد عرض مسلسل صيد العقارب مع بداية شهر رمضان الكريم سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024.

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

واستكمالًا لتوضيح مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق في رمضان 2024، أشارت قناة «CBC» إلى أن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب سيكون في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

وإلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، على رأسهم رياض الخولي، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، كما يأتي مسلسل صيد العقارب من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.