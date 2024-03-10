ساعات قليلة وتنطلق أولى حلقات مسلسل بيت الرفاعي، الذي يشارك من خلاله الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024، وتم الكشف عن تفاصيل العمل ومواعيد العرض والإعادة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

وبشأن مواعيد عرض وإعادة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024 والقنوات الناقلة، تنطلق أولى حلقاته غدا الاثنين حصريا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، أما موعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

كما أن مسلسل بيت الرفاعي سيتم عرضه أيضا عبر شاشة ondrama وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، الإعادة في تمام الساعة السادسة والربع صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة الخامسة إلا ربع مساء اليوم التالي.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وميرنا جميل وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.