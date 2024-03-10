القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا في رمضان 2024

باقة متنوعة من الأعمال الدرامية تناسب جميع الفئات وتلبي جميع الأذواق والاهتمام، يبدأ عرضها من غدٍ الأول من رمضان، ويعد مسلسل سر إلهي من المسلسلات التي يهتم بها الجمهور، لذا نستعرض القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي

وبالنسبة للقنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي فإنه يعرض عبر قناة CBC، بشكل حصري في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

تردد قناة سي بي سي CBC الناقلة لمسلسل سر إلهي

ويأتي تردد قناة CBC الناقلة لمسلسل سر إلهي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قصة مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل «سر إلهي»، لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة النجمة روجينا وعدد من نجوم الفن.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.