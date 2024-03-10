10 نصائح لاختيار الأصدقاء والثقة فيهم.. لتجنب مصير روجينا في سر إلهي

يأتي الغدر أحيانا من المقربين، وتكون حينها الضربة قوية، وتشعر بأن هناك خللا ما في علاقتك بأصدقائك أو المقربين إليك، وعندها يجب أخذ الحذر جيدا، وتلك الفكرة تجسدها الفنانة روجينا في رمضان 2024، حيث تلعب دور شخصية تتعرض إلى الظلم والغدر من أقرب الناس إليها، بعدما وثقت فيهم بشكل كبير، لذا فإن هناك نصائح لاختيار الأصدقاء، حتى لا تواجه مصير الفنانة روجينا في مسلسل سر إلهي، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

10 نصائح لاختيار الأصدقاء

يجب اختيار الأصدقاء الذين يمتلكون نفس القيم حتى يكونوا مماثلين لبعضهم البعض، ولا يحدث بينهم اختلاف أو خلاف، بحسب موقع The Times Of India.

اختيار الصديق يجري بناء على أساس الأهداف المشتركة، لأن الاختلاف على الهدف يؤدي إلى حدوث مشكلات عديدة.

اختيار الأصدقاء الذين يمكنهم الحضور، في وقت الأزمات، أو عندما يصبح الشخص بحاجة لهم.

اختيار الأصدقاء الذين يقدمون الدعم المعنوي، في كل وقت، ما يؤدي إلى زيادة ثقة الشخص في نفسه.

اختيار الأصدقاء الذين يشاركونك نفس الشيء، لأن الصداقة شيء مهم أساسها المشتركة سواء اللحظات الجيدة أم غير ذلك.

اختيار الأصدقاء الذين يرغبون في تجربة أشياء جديدة، والابتعاد عن القوالب التقليدية.

اختيار الأصدقاء الذين يفضلون المصلحة العامة على مصلحتهم الشخصية.

اختيار الأصدقاء الذين يعاتبون بكل رفق، ولا يتبعون وسائل حادة في العتاب، مثل المقاطعة لفترة طويلة.

الصديق الحقيقي لا يخدع أصدقاءه.

اختيار الأصدقاء الذين يعطون الآخرين مساحة للتعبير عن آرائهم.

يجب اختيار الأصدقاء جيدا، لأنهم من الأشخاص المحيطين، الذين لديهم تأثير على الأطفال، وسيتعلمون منهم بعض المبادئ، قد تكون إيجابية أو سلبية، لذا يجب اختيارهم بحكمة، بناء على قيمهم، وليس على وضعهم في المجتمع، بحسب موقع Relationships.

ووفقا للموقع، يفضل اختيار الأصدقاء بناء على مدى الاعتماد عليهم، أي الحصول على دعمهم عند الحاجة لذلك، بالإضافة إلى تقديمهم النصح والإرشاد، للسير على الطريق الصحيح دائما، وعدم الحياد عنه، بالإضافة إلى تقديمهم المشورة الحكيمة، قبل اتخاذ القرارات المهمة، وهو أفضل اختيار لقضاء وقت الفراع، سواء في عطلات نهاية الأسبوع، أو الإجازات الصيفية، بالإضافة إلى أنه يصبح عاملا للتحفيز، عند الإقبال على ممارسة شيء جديد، أو إعداد مشروع أو اتخاذ خطوة جديدة نحو المستقبل، لذا يمكن القول إن الصديق الجيد سر من أسرار السعادة في الحياة.

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة مسلسل سر إلهي، حول سيدة تدعى «نصرة» تتعرض للعديد من المشكلات، والغدر من أقرب الأشخاص إليها، وبعد فترة تكتشف الأمر لتقرر الانتقام، في إطار اجتماعي تشويقي.

طاقم عمل مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من بطولة الفنانة روجينا، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم مي سليم، رشا مهدي، أحمد مجدى، صلاح عبد الله، ميمي جمال، محمد ثروت، نهى عابدين، أحمد بدير، أحمد سلامة، والعمل الدرامي من إخراج رؤوف عبد العزيز.