بدأت القنوات التليفزيونية في الإعلان عن مواعيد المسلسلات في شهر رمضان، الذي يحمل باقة متنوعة من الأعمال الدرامية، ونستعرض مواعيد عرض وإعادة مسلسل سر إلهي بطولة روجينا في رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل سر إلهي بطولة

وتعرض قناة CBC، مسلسل سر إلهي بشكل حصري في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

نجوم مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، ويضم أيضًا أحمد مجدي ورنا رئيس ومى سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير.

قصة مسلسل سر إلهي

ويعد مسلسل «سر إلهي»، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 في مسلسل «انحراف»، ورمضان 2023 بمسلسل «ستهم».

وينتمي مسلسل «سر إلهي»، لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.