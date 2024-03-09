روجينا تظهر داخل السجن في برومو مسلسل سر إلهي.. ما السبب؟

ملامح تظهر عليها علامات الغضب والقوة، ظهرت الفنانة روجينا مرتدية العبائة البيضاء داخل أحد السجون في البرومو الثاني من مسلسل سر إلهي بعد عرضه على منصة «watch it»، حيث تجسد شخصية «نصرة»، فهو يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الحالي.

سر دخول «روجينا» السجن

تدور أحداث مسلسل سر إلهي حول شخصية «نصرة» التي يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وبعد ذلك تذهب إلى القاهرة، تلتحق بالعمل في دار مسنين لتتعرف على رجل مسن، ويتم اتهام دنيا بقتله ظلماً لتدخل السجن، وتخرج بعد سنوات وتتحول حياتها لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تدخل خلالها الفنانة «روجينا» السجن في أحداث الأعمال الدرامية التي تقدمها، ولكنها من قبل ظهرت أيضا داخل السجن في أحداث مسلسل «بنت السلطان»، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج أحمد شفيق.

شخصية روجينا في مسلسل البرنس

كما اعتادت الفنانة روجينا أن تظهر بالشخصية القوية في أعمالها الفنية، إذ في مسلسل «البرنس» كانت تجسد شخصية «فدوة» وحينها حققت نجاحا كبيرا، نظرا لقدرتها العالية على تجسيد الشخصية، حيث إن المسلسل كان من بطولة الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، أحمد داش ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أبطال مسلسل سر إلهي

أما مسلسل «سر إلهي» يشارك فيه عدد من الفنانين أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.