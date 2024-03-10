أعلنت الشركة المتحدة عن مواعيد عرض بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على قناة on في رمضان 2024 وذلك قبل ساعات من انطلاق عرض الحلقة الأولى وبدء السباق الرمضاني.

مواعيد عرض بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على قناة on في رمضان 2024

ستكون مواعيد عرض بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على قناة on في رمضان 2024 يوم غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيكون هناك موعدان للإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

كما أن مسلسل بيت الرفاعي سيتم عرضه أيضا عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا والذي يقدمه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.