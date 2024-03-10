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دراما المتحدة

جمال عبد الحميد: أغنية «مصر أصل الدراما» من «المتحدة» أعادت ذكريات الزمن الجميل

كتب:

عمرو هلال
10:45 م | الأحد 10 مارس 2024
المخرج جمال عبد الحميد

المخرج جمال عبد الحميد

أكد المخرج جمال عبد الحميد، أن أغنية «مصر أصل الدراما» للنجم مدحت صالح والذي جاءت كإهداء من «المتحدة» للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم تفاعل معها الجمهور المصري لأنها أعادت ذكريات الزمن الجميل.

سعدت بتقديم «مصر أصل الدراما» للشعب المصري

وأشار «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن «مصر أصل الدراما» من الأعمال التي سعد بتقديمها للشعب المصري، منوهًا بأنها تحتوي على أقدم المسلسلات التاريخية والاجتماعية التي يحبها الجمهور وما زالت خالدة في ذاكرته وقلبه، رغم مرور عشرات السنوات على إنتاجها.

وأوضح أن مصر بها فنانين عباقرة، وقادرين على الإبداع والقيام بأدوار جيدة.

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