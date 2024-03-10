جمال عبد الحميد: أغنية «مصر أصل الدراما» من «المتحدة» أعادت ذكريات الزمن الجميل

أكد المخرج جمال عبد الحميد، أن أغنية «مصر أصل الدراما» للنجم مدحت صالح والذي جاءت كإهداء من «المتحدة» للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم تفاعل معها الجمهور المصري لأنها أعادت ذكريات الزمن الجميل.

سعدت بتقديم «مصر أصل الدراما» للشعب المصري

وأشار «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن «مصر أصل الدراما» من الأعمال التي سعد بتقديمها للشعب المصري، منوهًا بأنها تحتوي على أقدم المسلسلات التاريخية والاجتماعية التي يحبها الجمهور وما زالت خالدة في ذاكرته وقلبه، رغم مرور عشرات السنوات على إنتاجها.

وأوضح أن مصر بها فنانين عباقرة، وقادرين على الإبداع والقيام بأدوار جيدة.