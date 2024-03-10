مؤلف «مسار إجباري»: المسلسل يقدم وجوها شابة وأشكر «المتحدة»

أكد الكاتب أمين جمال، مؤلف مسلسل «مسار إجباري»، أن المسلسل يحكي قصة شقيقان لا يعرفان أنهما أخوة، وكانا مجبرين على الاستمرار في المضي في طريقهما بدون القدرة على أخذ أي خطوة للخلف في طريقهم وهذا سبب تسميه المسلسل بـ«مسار إجباري».

وأوضح «جمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن المسلسل مكون من 15 حلقة، وهناك مجموعة كبيرة من المسلسلات الـ15 حلقة ستعرض في شهر رمضان 2024 والتي تعطي تنوع وغنى أكبر في الدراما، وذلك بعد أن طالب بذلك جميع الصناع.

مؤكدا أن هناك بعد الأفكار لا تستدعى أن يتم تنفيذها في مسلسل 30 حلقة، وكان المخرج أو المؤلف مجبر على هذا الشكل، وكان الجمهور يشتكي من الإيقاع وتكرار المشاهد.

وجوه شابة بمسلسل «مسار إجباري»

ووجه الشكر للشركة «المتحدة» على إعطاء الفرصة لوجوه شابة مثل الفنان أحمد داش وعصام عمر أبطال المسلسل، ويتم مخاطبة هذا الجيل بأبطال من نفس سنهم وهو شئ يحسب لـ «المتحدة».