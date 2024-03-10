يتحرى العراقيون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في العراق بعد ساعات من معرفة موعد شهر رمضان 2024 في العراق بآسيا، والذي سيكون غدا الاثنين 11 مارس، بحسب دار الإفتاء العراقية.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في العراق

ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مدينة بغداد بالعراق– 14:16ساعة متواصلة من مطلع الشمس حتى غروبها بعد إعلان مفتي البلاد أن غدا الاثنين أول أيام رمضان، وذلك عملا على أنه لا عبرة باختلاف المطالع.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في العراق وأقل ساعات صيام

وسيكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مدينة بغداد بالعراق– 14:16ساعة، وتعد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في العراق متوسطة بالنسبة لمختلف الدول العربية، فيما ستكون أقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام في دولة جزر القمر في مدينة موروني عاصمة البلاد، وجزر القمر هي دولة إفريقية تقع بعيدا عن إفريقيا قليلا قريبا من جنوب إفريقيا وهي دولة عبارة عن مجموعة من الجزر.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في العراق

وبعد معرفة عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في العراق، فسنعرف أن دولة جزر القمر الأقصر عربيا في ساعات الصيام فيما تكون دولة المغرب الأطول في ساعات الصيام وسيكون رمضان في المغرب الثلاثاء أما العراق فسيكون رمضان بها الاثنين غدا مع معظم الدول العربية، ويكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في العراق 14:16 ساعة.