عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في دولة الكويت

يتحرى الكويتيون والمقيمون بالكويت عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الكويت، بعد ساعات من معرفة موعد شهر رمضان 2024 في الكويت بآسيا، والذي سيكون غدا الاثنين 11 مارس.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الكويت

ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مدينة الكويت بدولة الكويت 14:07 ساعة، متواصلة من مطلع الشمس حتى غروبها بعد إعلان مفتي البلاد أن غدا الاثنين أول أيام رمضان، وذلك عملا على أنه لا عبرة باختلاف المطالع، بحسب دار الإفتاء الكويتية.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الكويت وأقل ساعات صيام

وسيكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مدينة الكويت بدولة الكويت 14:07 ساعة وتعد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الكويت متوسطة بالنسبة لمختلف الدول العربية، فيما ستكون أقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام في دولة جزر القمر في مدينة موروني عاصمة البلاد، وجزر القمر هي دولة إفريقية تقع بعيدا عن إفريقيا قليلا قريبا من جنوب إفريقيا وهي دولة عبارة عن مجموعة من الجزر.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الكويت

وبعد معرفة عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الكويت 14:07 ساعة، فسنعرف أن دولة جزر القمر الأقصر عربيا في ساعات الصيام، فيما تكون دولة المغرب الأطول في ساعات الصيام وسيكون رمضان في المغرب الثلاثاء، أما الكويت فسيكون رمضان بها الاثنين غدا مع معظم الدول العربية.