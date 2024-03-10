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الكويت وقطر والسعودية والإمارات تعلن غدا الاثنين أول رمضان.. والثلاثاء في هذه الدول

كتب:

أحمد أبوضيف
05:59 م | الأحد 10 مارس 2024
الفلك

الفلك

أعلنت عدد من الدول العربية أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم، وهي دول «الكويت وقطر والسعودية والإمارات»،  فميا أعلنت دولة عمان أن الثلاثاء غرة شهر رمضان.

شهر رمضان 2024

وتستطلع حاليا عدد من الدول العربية والإسلامية بمختلف أنحاء العالم والمنطقة،  هلال شهر رمضان 2024 وذلك بعد غروب شمس اليوم الأحد.

فيما أعلنت دول أن الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان 2024 وهي: «أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، باكستان، بنغلادش».

موعد أول ايام شهر رمضان  2024

وفي السياق ذاته، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لمصر أن غدا الاثنين  أول أيام شهر رمضان فلكلياً حتى الآن، وأن الرأي النهائي يرجع لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم وذلك وفقاً للقواعد والضوابط الشرعية المعمول بها في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.