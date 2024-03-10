علي جمعة: الجينات المصرية مبدعة وخلاقة طول عمرها.. وبلدنا قرة عين العالم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه سليتقي الجمهور في شهر رمضان المقبل، ببرنامج جديد تحت عنوان «نور الدين».

حوار مع الأطفال والكبار

وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن البرنامج يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

وهنأ مفتي الجمهورية السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما هنأ الشعب المصري لتحمل الأعباء وما زال يتحملها لوقوفه بجانب دولته ومساندتها، متابعا: «ندعو الله أن تكون مصر منارة للإشعاع الحضاري والإنساني للعالم أجمع».

وأكمل أن الجينات المصرية مبدعة وخلاقة طول عمرها، فهذه البلد قرة عين العالم، كاشفا عن سبب تسميتها بلقب أم الدنيا قائلا: «سيدنا نوح - عليه السلام - هو من سمى مصر أم الدنيا، وهذا يرجع إلى آلاف السنين، ثم بعد ذلك تم تسميتها بأم الدنيا».