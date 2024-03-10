مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC لـ كريم عبد العزيز
كتب:
نورهان نصرالله
11:05 م | الأحد 10 مارس 2024
كريم عبد العزيز في مشهد من مسلسل الحشاشين
يخوض الجمهور رحلة إلى واحدة من أخطر الفترات في التاريخ الإنساني وتحديدا في القرن الحادي عشر الميلادي للتعرف عن قرب على حسن الصباح وجماعة الحشاشين، والذي كشف المخرج بيتر ميمي عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC لـ كريم عبد العزيز والذي سينطلق عرض أول حلقاته مع بداية موسم الدراما الرمضانية 2024.
ويعرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز حصريا على شبكة قنوات DMC في رمضان 2024، ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات المعروضة على شاشة القناة خلال موسم الدراما الرمضانية.
مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز حصريا على DMC في رمضان 2024
مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC لـ كريم عبد العزيز
تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC لـ كريم عبد العزيز في تمام الساعة الـ 9:15 مساء، ثم تعرض الحلقة الجديدة على قناة DMC دراما في تمام الـ11 مساء، وذلك بالإضافة إلى عرض المسلسل على منصة watchIT الإلكترونية في تمام الساعة السابعة مساء.