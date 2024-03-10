يخوض الجمهور رحلة إلى واحدة من أخطر الفترات في التاريخ الإنساني وتحديدا في القرن الحادي عشر الميلادي للتعرف عن قرب على حسن الصباح وجماعة الحشاشين، والذي كشف المخرج بيتر ميمي عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC لـ كريم عبد العزيز والذي سينطلق عرض أول حلقاته مع بداية موسم الدراما الرمضانية 2024.

ويعرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز حصريا على شبكة قنوات DMC في رمضان 2024، ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات المعروضة على شاشة القناة خلال موسم الدراما الرمضانية.

مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز حصريا على DMC في رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC لـ كريم عبد العزيز

تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC لـ كريم عبد العزيز في تمام الساعة الـ 9:15 مساء، ثم تعرض الحلقة الجديدة على قناة DMC دراما في تمام الـ11 مساء، وذلك بالإضافة إلى عرض المسلسل على منصة watchIT الإلكترونية في تمام الساعة السابعة مساء.