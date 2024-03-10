أستاذ تاريخ يشيد بإنتاج الشركة المتحدة لمسلسل الحشاشين: «كنا ننتظره منذ زمن»

أشاد الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بالدور الكبير الذي تقدمه الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني 2024، متابعا: «أرفع القبعة للشركة المتحدة لإنتاج مسلسلات تاريخية في المواسم الرمضانية».

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، المذاع على قناة cbc، أن الدراما التاريخية تلعب دوراً مهماً في مواجهة من يعبثون بذاكرة المصريين الوطنية.

مسلسل الحشاشين

وأكد أهمية تقديم أعمال جديدة ذات قيمة خاصة في ظل وجود دول بدأت تنافسنا وتظهر بقوة، متابعا أن مسلسل الحشاشين كنا ننتظره منذ زمن، لأن الدراما التاريخية بغض النظر عن مردودها المادي، فهو يسهم في دعم الوعي التاريخي والحفاظ على ذاكرة الأمة، والتعريف بإنجازات ودروس تاريخية .

واختتم أن المغزى من الأعمال الدرامية التاريخية ينتشر سريعا أكثر من الكتب التاريخية.