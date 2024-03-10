سوزان نجم الدين: مسلسل الحشاشين نقلة نوعية في الدراما التاريخية لمصر

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أن مسلسل الحشاشين عمل عالمي وسيحظى بمتابعة كبير من الدول العربية والعالم، موضحة أن تلك الحقبة الزمنية التي تطرق إليها المسلسل كانت بها جمود وغرابة وتهم الكثير من المشاهدين المحبين للتاريخ، منوهة بأنه سيكون هناك متابعة تاريخية لهذا العمل ومتابعة فنية وإخراجية وهناك من سيتابعه لمشاركة الكثير من نجوم الفن به.

دبلجة الحشاشين خطوة مهمة ورائعة

وأشارت «نجم الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن دبلجة «الحشاشين» وعرضه في روسيا خطوة مهمة ورائعة، ومن الممكن أن يتم عرضه في أكثر من مكان عالميًا خلال الفترات المقبلة، منوهة بأن هذا العمل سينافس الأعمال التاريخية العالمية وحققت نجاحات كبيرة، ونقلة نوعية في الدراما التاريخية لمصر.

وأوضحت أن العمل مليء بالتفاصيل المدروسة جيدًا، مؤكدة أن المخرج بيتر ميمي كان دقيق خلال التصوير في كل شيء من تصوير ومكياج وملابس والديكور والإضاءة، مشددة على أن هذا العمل وفر كل الطاقات الإبداعية للمشاركين به.