جدول سحور شهر رمضان كامل.. «هنتسحر إيه النهارده»

السحور من أهم الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبحث الكثيرون عن وصفات عدة يمكن تحضيرها خلال وقت السحور، لذا يقدم موقع «سفرة» جدول رمضان للأكل 29 يوما للسحور ويمكن تناوله فيما يلي:

جدول رمضان للأكل 29 يوما للسحور

اليوم الأول

فول بالزيت والليمون

بيض أومليت

عيش

اليوم الثاني

بيض مسلوق

عيش

زبادي

اليوم الثالث

فطائر بالجبنة

فول بالسلطة

زبادي

عيش

اليوم الرابع

فول بالبيض

بطاطس محمرة

سلطة

زبادي

عيش

اليوم الخامس

بيض عيون

فول بالصلصة

جبنة قريش

عيش

اليوم السادس

بيض مسلوق

جبنة رومي

فول بالزبدة

عيش

زبادي

اليوم السابع

فطائر بالزبدة

جبنة كريمي

فول بالبيض

زباي

اليوم الثامن

سمبوسة جبنة

عجة في الفرن

سلطة

عيش

زبادي

اليوم التاسع

فول بالسجق

عيش

زبادي

اليوم العاشر

بيض بالخضار

فول بالزيت

زبادي

جبنة

عيش

اليوم الحادي العشر

فطائر الجبنة والزيتون

فول بالزبدة

زبادي

اليوم الثاني عشر

بيض بالسمن

فول بالبشاميل

عيش

سلطة

زبادي

اليوم الثالث عشر

سندوتشات جبنة

بطاطس محمرة

بيض مسلوق

اليوم الرابع عشر

طاجن فولفي الفرن

سلطة

زبادي

عيش

اليوم الخامس عشر

جبنة بالطماطم

بطاطس

عيش

اليوم السادس عشر

عيش

فول بالسلطة

زبادي

طعمية

اليوم السابع عشر

فطير

جبنة قريش بالخضار

زبادي بالفاكهة

اليوم الثامن عشر

بيض أومليت

فول إسكندراني

زبادي

عيش

اليوم التاسع عشر

حواوشي الفول

فطائر الجبنة

زبادي

سلطة

عيش

اليوم العشرين

بيض أومليت

البطاطس

فول بالسجق

جبنة

عيش

اليوم الحادي والعشرين

بيتزا جبن

سلطة خضراء

زبادي

اليوم الثاني والعشرين

فول بالزيت والليمون

بيض مسلوق

عيش

زبادي

اليوم الثالث والعشرين

فطائر مقلية

بيض أومليت

زبادي

اليوم الرابع والعشرين

فول بالسلطة

عيش

زبادي

اليوم الخامس والعشرين

بيض

مخبوزات بالجبنة

عيش

زبادي

اليوم السادس والعشرين

حواوشي البيض

فول

سلطة

عيش

اليوم السابع والعشرين

فول بالطحينة

بيض مقلي

عيش

زبادي

اليوم الثامن والعشرين

بيض مسلوق

خلطة الجبنة

باتيه

زبادي

اليوم التاسع والعشرين