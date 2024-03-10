عمرو الفقي: أنتجنا 20 مسلسلا هذا العام.. منها 9 أعمال 30 حلقة

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نقدم تنوعا في العمل الدرامي بشكل كبير، وأنتجنا هذا العام 20 مسلسلا، منها 9 أعمال 30 حلقة، و11 مسلسلا 15 حلقة، تتنوع بين التاريخي والاجتماعي.

أضاف «الفقي» خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «cbc»، أنا فخور بالعمل الدرامي التاريخي الذي نقدمه هذا العام، لافتا إلى أن بين مسلسلي «الحشاشين» وجودر، سنرى إنتاجا نفتخر به جميعا.

تابع عمرو الفقي، يوجد معنا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور على جمعة، والداعية مصطفى حسنى، وخالد الجندي، بالإضافة لباقة متنوعة من البرامج الدينية على قناة الناس أو القناة العامة، لافتا إلى أننا نحاول مراعاة كل شيء، وفي قناة «سفرة» لدينا برامج متنوعة من الطبخ، مشيرا إلى أن الراديو يغطي عددا كبيرا من المسلسلات، حيث نقدم وجبة دسمة، ستلقى إعجاب الجمهور، عبر «نغم»، وراديو 9090.