تستعد منصة WATCH IT لعرض كل المسلسلات الدرامية المشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث ينتظر الجمهور الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على منصة WATCH IT والتي تضم قائمة من 9 مسلسلات طويلة بالإضافة إلى 6 مسلسلات قصيرة سيتم عرضها في النصف الأول من رمضان بالإضافة إلى 5 مسلسلات قصيرة سيتم عرضها في النص الثاني من الموسم الرمضاني.

وكشف المخرج بيتر ميمي مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على منصة WATCH IT، خلال منشور عبر حسابه على فيس بوك، حيث تبدأ المنصة في عرض المسلسل أولا قبل عرضه على شاشات التلفزيون.

عرض مسلسل الحشاشين على منصة WATCH IT قبل عرضه تلفزيونيا

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على منصة WATCH IT

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على منصة WATCH IT في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك قبل ساعتين من عرض الحلقة على قناة DMC التي يعرض المسلسل حصريا على شاشتها في موسم الدراما الرمضانية 2024.