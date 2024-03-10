أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 10-3-2024 في بورصة الدواجن وللمستهلك

يتزايد الإقبال على شراء الدواجن البيضاء والبط والأرانب في الأسواق قبل ساعات من قدوم شهر رمضان المبارك، ويشهد الشهر الكريم زيادة في استهلاك السلع الغذائية خاصة على وجبات الإفطار، وتكثف أجهزة الدولة من تفعيل دور الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 10-3-2024 في المزرعة، حيث سجل سعر الكيلو 97 جنيهًا، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بـ108 جنيهات، وفق المعلن من بورصة الدواجن.

تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن البيضاء اليوم، وفق المعلن من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 108 حتى 112 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الكيلو بين 120 حتى 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر البانيه بين 210 حتى 225 جنيهًا.

سعر كيلو البط البلدي

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 128 حتى 135 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأوراك للمستهلك بين 115 حتى 120 جنيهًا.

سعر كيلو صدور الدجاج بين 148 حتى 155 جنيهًا.