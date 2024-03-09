عمرو الفقي: انتقاء مجموعة من العلماء والدعاة لتقديم برامج على قنوات «المتحدة»

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العصر الذي يقدمه مسلسل الحشاشين هو بداية تنظيمات الاغتيالات السياسية وسمي بهذا الاسم تقريبًا لهذه التنظيمات ومستوحى من كلمة «Assassin»، أي الاغتيال.

جهود المتحدة في مسلسلات وبرامج رمضان

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن شهر رمضان هو شهر روحاني ولذلك قامت المتحدة بانتقاء مجموعة من العلماء والدعاة لتقديم برامج على القنوات، لافتًا إلى أن هناك اختلافا في الفكر والأسلوب ولهذا قامت الشركة بتوفير مجموعة كبيرة من العلماء مثل فضيلة الشيخ علي جمعة.

وأشار إلى أن المشاهد ليس بإمكانهم مشاهدة كل هذا الكم من المسلسلات، إذ أن هذا العام يضم حوالي 20 مسلسلا، يتطرق المشاهد إلى رؤية أكبر كم خلال أول 5 أيام، ويتابع ما ينال إعجابه بعد ذلك، ولذلك تقوم قنوات الشركة المتحدة بعرض المسلسلات بعد شهر رمضان الكريم، وتسهل على المشاهد رؤية المسلسلات كلها.

مشاركة منصة Watch it في عرض الأعمال الرمضانية

وأكد أن منصة Watch it ستعرض كل أعمال شركة المتحدة ماعدا عمل واحد لأنه ملك لقناة أخرى الـMBC، مشيرًا إلى أن المنصة خلال الفترة الأخيرة قائمة بعمل ممتاز، ويتضاعف عدد المشتركين فيها، وبدأت في إظهار وجوه شبابية جديدة في الأعمال التي تصدرها على منصاتها.