وزيرة الثقافة: أعمال الشركة المتحدة في رمضان تناقش قضايا اجتماعية وتاريخية

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها ومجهودها في تقديم وجبة دسمة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج، مشيرة إلى أن «المتحدة» لديها رؤية عظيمة تجلت في التنوع الكبير الذي يوضح رؤيتها المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية الوعي.

باقة برامج للأطفال

وأشارت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة CBC، أن المتحدة لديها أعمال ناقشت القضايا الاجتماعية والتاريخية، بشكل جميل يجعل الجمهور في حالة اشتياق لمشاهدتها.

ونوهت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى أن «المتحدة» لديها باقة برامج للأطفال، موضحة: «كنت أحزن من تجمع الأطفال على أفلام كرتون بلهجة غير تابعة لنا، وبالتالي تجمعهم على كرتون مصري بلهجتنا تأكيد على بناء الهوية لهم منذ النشأة».

الفن والثقافة بدون إعلام لن يؤديا دورهما

وقدم عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لوزارة الثقافة، للسماح للمتحدة بتغطية فعالياتتها كافة، مؤكدا: «حاجة جميلة ونفتخر بها، والفترة القادمة ستشهد تعاونا أكبر».

وردت الوزيرة عليه: «أشكر دعمك للأعمال التي تقدمها وزارة الثقافة، لأن الفن والثقافة بدون إعلام لن يؤديا دورهما».