ناقد فني: الشركة المتحدة تقدم وجبة درامية دسمة في رمضان

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن موسم رمضان هذا العام يحمل رؤية مختلفة، وتفكير أكثر استنارة وتنوع كبير، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية دسمة في رمضان 2024 سواء من حيث نوعية الأعمال أو المخرجين بأجيالهم المتعددة

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان سمر الزهيري ورامي الحلواني، أنّ فكرة مسلسلات الـ15 حلقة مسألة مهمة، فالأعمال التي عرضت خلال الموسم وقدمتها الشركة المتحدة، وعرضت عبر المنصات استطاعت عمل جذب جماهيري كبير، والتخلص من مسألة المط والتطويل وعاش الجمهور أحداث أبطاله باندماج كامل ورؤية فنية مهمة.

وأشار إلى أنّ مثل هذه المسلسلات تعطي فرصة بمشاهدة أكثر من عمل، وأن كل الأجيال من كل النجوم موجودة، وتواجد مخرجين كبار وشباب.