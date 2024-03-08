مصطفى عمار: الشركة المتحدة تدرك جيدا قيمة الفن والتراث والثقافة المصرية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن شهر رمضان بالنسبة للشعب المصري العظيم موسم خاص في العبادة أو في الحالة الدرامية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت موسما كبيرا للغاية من الدراما والبرامج ونقل صلاتي التراويح والفجر، وبالتالي نحن أمام شركة تهتم وتعمل وتعرف جيدا قيمة الفن المصري والتراث والثقافة المصرية.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن موسم رمضان الحالي هو الأفضل والأنضج للشركة المتحدة منذ بدايتها ودخولها سوق الإنتاج بشكل مباشر في 2018.

وأشار إلى أنه كانت هناك شخصيات لا تصلح للظهور على شاشة التلفزيونات، ولا حتى على الشاشات العربية التي كانت تتعاقد مع المسلسلات المصرية، كما تم تشويه الحارة المصرية بالكامل، وجرى تصدير صورة البلطجة والعنف والعلاقات غير المشروعة، وعلى مدار الـ5 سنوات الماضية استطاعت الدراما المصرية في 2024 أن تكون مكتملة لأول مرة.