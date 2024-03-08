علا الشافعي: الشركة المتحدة تقدم تنوعا في المحتوى الدرامي «فيديو»

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التنوع الكبير الموجود في الأعمال الدرامية بالموسم الرمضاني هذا العام، جاء نتيجة لمجهود جماعي كبير من كل العاملين في منظومة الدراما بالشركة، بالتعاون مع شركات الإنتاج المختلفة في السوق المصري، وكل العاملين في صناعة الدراما المصرية.

علا الشافعي: محتاجين نرضي أغلب الأذواق

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»: « فكرة التنوع في المحتوي الدراما مهمة جدا؛ لأننا محتاجين نرضي أغلب الأذواق، ورمضان هو الشهر الأهم، رغم أننا خارج الموسم الرمضاني عاملين مسلسلات درامية مهمة جدا، لكن يظل رمضان هو الموسم الأهم على مستوى ما يجري عرضه من أعمال درامية».

وأوضحت علا الشافعي، أنه «كان الأهم أن يكون هناك تناغما بين كل العاملين لإنجاز العمل، بداية من السيناريو أو ما يرسم من حلقات الشركة المتحدة ومن معالجات درامية، لذلك هناك حالة من الزخم بخريطة الأعمال الدرامية ما بين المسلسلات التاريخية مثل الحشاشين، وهو مجهود أكثر من عامين، بداية من الكتابة والتحضير».

إثارة الجدل حول «الحشاشين»

وأشارت إلى أنه «من المتوقع أن يجري إثارة الكثير من الجدل حول مسلسل الحشاشين، ووجود العديد من النقاشات، ويعتبر المسلسل الأعلى كلفة إنتاجية في تاريخ الدراما المصرية».