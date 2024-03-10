إمساكية شهر رمضان 2024.. مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار بالجيزة

هلت علينا الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، عقب إعلان مفتي الجمهورية رؤية هلال رمضان، ليكون أول يوم الشهر الكريم غدا الاثنين الموافق 11 مارس.

لذا تقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، إمساكية شهر رمضان 2024، ومواعيد السحور والإفطار ومواقيت الصلاة في محافظة الجيزة.

إمساكية شهر رمضان 2024 محافظة الجيزة

تأتي عدد ساعات الصوم في أول يوم من شهر رمضان 13 ساعة و18 دقيقة، ويكون موعد السحور في نحو الساعة الـ2:23، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ4:23، وتأتي مواقيت الصلاة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان في محافظة الجيزة كالتالي:

- الاثنين 1 رمضان، 11 مارس 2024، الفجر: 04:44، الظهر: 12:06، العصر: 03:30، المغرب: 06:02، العشاء 07:19.

- الثلاثاء 2 رمضان، 12 مارس 2024، الفجر: 04:43، الظهر: 12:06، العصر: 03:30، المغرب: 06:03، العشاء 07:20.

- الأربعاء 3 رمضان، 13 مارس 2024، الفجر: 04:42، الظهر: 12:06، العصر: 03:30، المغرب: 06:04، العشاء 07:22.

- الخميس 4 رمضان، 14 مارس 2024، الفجر: 04:39، الظهر: 12:05، العصر: 03:30، المغرب: 06:04، العشاء 07:21.

- الجمعة 5 رمضان، 15 مارس 2024، الفجر: 04:39، الظهر: 12:05، العصر: 03:30، المغرب: 06:05، العشاء 07:22.