إمساكية شهر رمضان 2024.. مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار بالقليوبية

مع إعلان حلول شهر رمضان اعتبارًا من الغد الاثنين، يرواد ذهن البعض، معرفة إلى إمساكية شهر رمضان 2024 متضمنة مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة القليوبية، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية في بيان لها.

إمساكية شهر رمضان 2024

تستعرض «الوطن» إمساكية شهر رمضان 2024، ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة القليوبية، تزامنًا مع إعلان دار الإفتاء المصرية أنّ الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد السحور أول يوم رمضان في القليوبية

وحددت إمساكية شهر رمضان 2024، مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة القليوبية، إذ يكون موعد السحور غدًا الاثنين الساعة 02:30 صباحًا على أن يكون موعد الإمساك في تمام الساعة 4 و23 دقيقة صباحا، و فيما يلي مواقيت الصلاة:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:43 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:39 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءً.

عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان بالقليوبية

ووفق إمساكية شهر رمضان 2024، التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة فإن عدد ساعات الصيام في أول أيام الشهر الكريم بالقليوبية، تصل إلى 13 ساعة و37 دقيقة، على أنّ يرفع أذان المغرب في الساعة 06:01 مساءً.