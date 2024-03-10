إمساكية شهر رمضان 2024.. مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار بالقاهرة

أصبحنا الآن في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك عقب إعلان مفتي الجمهورية رؤية هلال رمضان، ليبدأ يوم الاثنين 11 من شهر مارس، ولذا نقدم لكم عبر السطور التالية إمساكية شهر رمضان 2024 خلال جميع أيام الشهر الكريم، ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة في محافظة القاهرة.

إمساكية شهر رمضان 2024

تكون عدد ساعات الصوم في أول يوم من شهر رمضان 13 ساعة و18 دقيقة، ويكون موعد السحور في نحو الساعة الـ 2:23، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:23، وتأتي مواقيت الصلاة في اليوم الأول من رمضان كالتالي:

- موعد آذان الفجر في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 4:43.

- موعد الشروق في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 6:09.

- موعد آذان الظهر في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 12:05.

- موعد آذان العصر في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 3:28.

- موعد آذان المغرب في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 6:01.

- موعد آذان العشاء في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 7:18.

ثاني أيام رمضان 2024

يوافق اليوم الثاني من رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، وتكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الـ2:22، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ4:22، بينما تكون مواقيت الصلاة كالتالي:

- موعد آذان الفجر في تمام الساعة الـ 4:42.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:08.

- موعد آذان الظهر في تمام الساعة الـ 12:05.

- موعد آذان العصر في تمام الساعة الـ 3:28.

- موعد آذان المغرب في تمام الساعة الـ 6:02.

- موعد آذان العشاء في تمام الساعة الـ 7:19.

ثالث أيام رمضان 2024

تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة، ومواقيت الصلاة كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:40.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:07.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:02.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:19.

رابع أيام رمضان 2024

تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:39.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:06.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:03.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:20.

خامس أيام رمضان 2024

وتكون عدد ساعات الصوم في يوم 5 رمضان يوم الجمعة 15 مارس نحو 13 ساعة و25 دقيقة:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:38.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:04.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:03.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:21.

سادس أيام رمضان 2024

وفي يوم 6 رمضان الموافق السبت 16 مارس، تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الـ 2:17، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:17، بينما تأتي مواقيت الصلاة في سادس يوم رمضان 2024:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:37.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:03.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:03.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:04.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:21.

سابع أيام رمضان 2024

وتكون عدد ساعات الصوم في يوم 7 رمضان الموافق الأحد 17 مارس نحو 13 ساعة و30 دقيقة، بينما يأتي موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:15، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:15، وتكون مواقيت الصلاة كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:35.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:02.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:03.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:05.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:22.

ثامن أيام رمضان 2024

وفي يوم 8 رمضان الموافق الاثنين 18 مارس تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:34.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:01.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:03.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:05.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:23.

تاسع أيام رمضان 2024

وفي يوم 9 رمضان الموافق الثلاثاء 19 مارس، تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الـ2:13، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:13، وتأتي مواقيت الصلاة في اليوم التاسع من رمضان كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:33.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:00.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:03.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:06.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:23.

إمساكية شهر رمضان 2023

عاشر أيام رمضان 2024وتصل عدد ساعات الصوم في يوم 10 رمضان الموافق الأربعاء 20 مارس، نحو 13 ساعة و35 دقيقة، وتكون مواقيت الصلاة كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:32.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:58.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:02.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:07.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:24.

الحادي عشر من رمضان 2024

وفي يوم 11 رمضان الموافق الخميس 21 مارس، تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة، بينما تأتي مواقيت الصلاة كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:30.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:57.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:02.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:07.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:25.

الثاني عشر من رمضان 2024

يوم 12 رمضان الموافق الجمعة 22 مارس، تكون به عدد ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، وتكون مواقيت الصلاة في هذا اليوم كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ4:29.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:56.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:02.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:08.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:25.

يوم 13 رمضان الموافق السبت 23 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:08.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:08.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:28.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:55.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:01.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:08.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:26.

يوم 14 رمضان الموافق الأحد 24 مارس

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:06.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:06.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:26.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:54.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:01.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:09.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:27.

يوم 15 رمضان الموافق الاثنين 25 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:05.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:05.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:25.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:52.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:01.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:10.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:28.

يوم 16 رمضان الموافق الثلاثاء 26 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:04.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:04.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:24.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:51.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:00.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:10.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:28.

يوم 17 رمضان الموافق الأربعاء 27 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:02.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:02.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:22.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:50.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:00.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:11.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:29.

يوم 18 رمضان الموافق الخميس 28 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:01.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:01.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:21.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:49.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:00.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

-موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:11.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:30.

يوم 19رمضان يوم الجمعة 29 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:00.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:00.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:20.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:47.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:00.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:12.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:30.

يوم 20 رمضان يوم السبت 30 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:58.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:58.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:18.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:46.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:59.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:13.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:31.

يوم 21 رمضان الموافق الأحد 31 مارس

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:57.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:57.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:17.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:45.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:59.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:13.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:32.

يوم 22 رمضان الموافق الاثنين 1 أبريل

- عدد ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:56.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:56.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:16.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:44.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:59.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:14.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:33.

يوم 23 رمضان الموافق الثلاثاء 2 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:54.

- موعد إمساك في تمام الساعة الـ 3:54.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:14.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:43.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:58.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:14.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:33.

يوم 24 رمضان الموافق الأربعاء 3 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:53.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:53.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:13.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:41.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:58.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:15.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:34.

إمساكية شهر رمضان 2024يوم 25 رمضان الموافق الخميس 4 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:52.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:52.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:12.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:40.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:58.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:16.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:35.

يوم 26 رمضان الموافق الجمعة 5 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:50.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:50.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:10.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:39.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:57.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:16.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:36.

يوم 27 رمضان الموافق السبت 6 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:49.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:09.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:38.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:57.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:17.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:36.

يوم 28 رمضان الموافق الأحد 7 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:48.

- موعد إمساك في تمام الساعة الـ 3:48.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:08.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:37.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:57.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:18.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:37.

يوم 29 رمضان الموافق الاثنين 8 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:46.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:46.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:06.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:36.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:57.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:18..

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:38.

يوم 30 رمضان الموافق الثلاثاء 9 أبريل

- عدد ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة الـ 1:45.

- موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 3:45.

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:05.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 5:34.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 11:56.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:30.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:19.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:39.