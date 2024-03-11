مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024.. المغرب 5:51

منذ إعلان دار الإفتاء المصرية، موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، يشغل بال كثير من المواطنين، معرفة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024، لتأدية الفروض الخمسة في مواعيدها المحددة ومعرفة توقيت أذان المغرب استعدادًا للإفطار.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024

ووفقًا لـ مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم، يزيد توقيت الصلاة كل يوم دقيقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بينما يقل دقيقة في صلاة الفجر، حسبما أعلنت هيئة المساحة المصرية وما أكدته غرفة عمليات البحر الأحمر في بيان.

وحسب بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تكون مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الاثنين كالآتي:

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الاثنين الساعة 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الاثنين الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الاثنين الساعة 3:18 مساءً.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الاثنين الساعة 5:51 مساءً.

موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم الاثنين 7:07 مساءً

عدد ساعات الصيام

يبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم، 13 ساعة و38 دقيقة، وهو أقل عدد ساعات صيام مقارنة بباقي المحافظات.