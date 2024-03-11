مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3- 2024.. الفجر 4:42 صباحا

حددت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3- 2024، من أجل تسهيل البحث على المواطنين لمعرفة مواعيد الفرائض وأداء الصلاة في مواقيتها، وذلك بعد أنّ استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال رمضان ليكون اليوم أول أيام الصيام.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3- 2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة، إلى أنّ مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024 كالآتي:

- موعد أذان الفجر: الساعة 4 صباحًا و42 دقيقة.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12 مساءً و4 دقائق.

- موعد أذان العصر: الساعة 3 مساءً و27 دقيقة.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 7 مساءً و18 دقيقة.

- موعد الشروق: الساعة 6 وصباخا و9 دقائق.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين في الدقهلية

وحددت الهيئة، عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان الكريم في محافظة الدقهلية، لتكون 13 ساعة و38 دقيقة.