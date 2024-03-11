أسرع طريقة لتخزين الطماطم في رمضان.. «مش هتشتري صلصة من بره تاني»

الطماطم من الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها، والتي يحرص الكثير على شرائها لتخزينها قبل شهر رمضان، لاستخدامها على مدار الـ30 يوما، لذا يريد الكثير من السيدات معرفة أفضل طريقة لتخزين الطماطم وهو ما سنوضحه في التقرير التالي

أفضل طريقة لتخزين الطماطم طوال شهر رمضان

يجب مراعاة بعض الأمور عند التعامل مع الطماطم، والتي تساعد في الحفاظ عليها من التلف، وسهولة استخدامها طوال الشهر ومن هذه الأمور:

التخلص من العنق الأخضر بالطماطم التي ترغبين في تخزينها.

غسل الطماطم جيدا بالماء والخل إلى أن تتأكد من نظافتها تماما.

تقطع الطماطم إلى أرباع.

نضع كمية الطماطم على النار على درجة حرارة متوسطة حتى تبدأ في الغليان.

إزالة الطماطم من على النار وتركها حتى تبرد قليلا ثم نقوم بفرمها في الخلاط أو باستخدام الهاند بلندر

تصفية كمية الطماطم بالكامل ووضعها على النار مرة أخري ويضاف لها ملعقة من السكر.

بهذا الطريقة يمكنك تخزين الطماطم طوال الشهر، دون الحاجة إلى شراء الصلصة المعلبة أو الجاهزة من الخارج والتي تكلفك الكثير من الأموال، فما ما عليك فعله هو اختيار نوع الطماطم الجيدة فحسب.

3 نصائح وجب اتباعها عند تخزين الطماطم