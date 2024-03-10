5 أطعمة على السحور تزيد العطش.. تجنبها في رمضان

رغم محاولة شرب عدد كبير من أكواب الماء، قبل بدء ساعات الصيام، تزامنا مع شهر رمضان الكريم، إلا أن هناك أطعمة يتم تناولها على السحور تزيد العطش، ورغم محاولات الحفاظ على مستوى ترطيب الجسم، يجد الشخص نفسه يشعر بالعطش بشكل كبير في نهار رمضان، يرجع السبب في ذلك إلى تناول أطعمة على السحور.

يعد ترطيب الجسم، من أجل عدم الوصول لمرحلة الجفاف التي تسبب أزمات صحية عديدة، إحدى أهم النصائح التي يوجهها الأطباء تزامنا مع شهر رمضان.

أطعمة على السحور تزيد العطش

يستعرض «الوطن» في السطور التالية، عددا من الأطعمة التي تزيد العطش حال تناولها على السحور خلال رمضان، بحسب موقع «drinkprime».

1- الأطعمة المقلية والمالحة:

يعد تناول الأطعمة المصنعة مثل البطاطس المقلية والجبن واللحوم الجاهزة وما إلى ذلك والتي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم، سيضطر الجسم إلى استخدام الكثير من الماء لطرد هذا الصوديوم الزائد، ما يؤدي إلى فقدان السوائل، وإرسال جسمك إشارات العطش إلى الدماغ.

2- الأغذية الغنية بالبروتين:

رغم أن النظام الغذائي الغني بالبروتين هو أمر شائع بين عشاق اللياقة البدنية، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف، لذا يجب تقليل الأطعمة الغنية بالبروتين خلال وجبة السحور.

السكريات على السحور تزيد العطش

3- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر:

تزيد تلك الأطعمة من فقدان السوائل في الجسم، حيث يُعتقد أن المشروبات والأطعمة السكرية تخلق بيئة حمضية في الجسم مما يعيق عمل الإنزيم، كما أنها تقلل من قدرة الجسم على تخزين الماء.

4- الهليون والبقدونس:

يحتوي الهليون على الأسباراجين، وهو حمض أميني كبريتي يعطي رائحة قوية للبول، كما يعتبر الهليون والبقدونس أيضًا من مدرات البول، ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل والذي قد يترجم إلى الجفاف.

5- البسكويت والكوكيز

إلى جانب محتوى السكر تقلل تلك الأطعمة من قدرة الجسم على تخزين الماء وتؤدي إلى فقدان السوائل.