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دراما المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش في رمضان 2024

كتب:

صفية النجار
09:25 م | الأحد 10 مارس 2024
القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري

مسلسلات مسار إجباري، من المسلسلات التي يهتم بها الجمهور في دراما رمضان 2024،من بطولة النجم الشاب أحمد داش، ويقدم فيه شخصية جديدة، لذا نستعرض القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري     

وتوجد 4 قنوات ناقلة لمسلسل مسار إجباري وهي كالتالي:

قناة CBC

قناة الحياة

قناة On

القناة الأولى

بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي watch it وشاهد. 

قصة مسلسل مشار إجباري

يتكون مسلسل مسار إجباري من 15 حلقة، وتدور قصته حول عمر طالب في كلية الحقوق وهو شخصية جادة متفوقة في دراستها وطموحة، لم تمنعه معيشته بمنطقة شعبية من الجد والاجتهاد في دراسته وهذا يجعل الجميع يلجأ له ويعتمد عليه.

ويجسد الفنان أحمد داش دور شاب يفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويدخل في عدة مشاريع للكسب السريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

نجوم مسلسل مسار إجباري 

مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في البطولة: صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتعد هذه التجربة الأولى والفريدة التي تجمع كلا من الفنان عصام عمر بعد نجاحه في مسلسل بالطو وأحمد داش.

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بقلم صفية النجار