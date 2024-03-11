مظاهرات داعمة لفلسطين تتسبب في تأخير بث حفل توزيع جوائز أوسكار 2024

تسببت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في لوس أنجلوس إلى تأخير بسيط في البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز أوسكار، إذ لم يتمكن كل الحضور من التواجد في موعدهم بسبب المظاهرات التي أدت إلى أزمة مرورية، إذ تجمع حوالي ألف متظاهر في شارع سانسيت في هوليوود خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار للمطالبة بوقف إطلاق النار، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا «فلسطين حرة حرة» و«بينما أنتم تتفرجون القنابل تسقط».

وسار المتظاهرون المؤيدون للقضية الفلسطينية في الشارع بالقرب من مكان إقامة حفل توزيع جوائز أوسكار، حاملين لافتات كتب عليها «لا جوائز للإبادة الجماعية» وقادوا حافلات مدرسية مغطاة بالأعلام الفلسطينية، بينما أمرت الشرطة الأمريكية بتفريق الاحتجاجات، وفقا لما نشره موقع فرايتي.

تأخير وقلق يسيطران على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2024

وسيطرشعور متزايد بالقلق على موظفي الإنتاج والمسؤولين عن الدعاية على السجادة الحمراء من أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة لن يبدأ في الوقت المحدد بسبب حالة التكدس المروري التي أدت إلى عدم وصول النجوم في موعدهم المحدد، وأرسل موظفو الإنتاج عربات الجولف لنقل الحاضرين المنتظرين، ولكن بدأ البث متأخرًا بخمس دقائق فقط.