موقف محرج لممثلة أمريكية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 (فيديو)

تعرضت الممثلة الأمريكية ليزا كوشي لموقف محرج على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2024، حيث سقطت على الأرض أمام الكاميرات بسبب ارتدائها حذاء بكعب ضخم، وبينما كانت تتحرك على السجادة الحمراء لالتقاط الصور، بدا أنها فقدت توازنها وسقطت تماما على السجادة الحمراء، ولكنها ظلت تضحك.

وهرع كل المتواجدين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار لمحاولة مساعدة ليزا كوشي على النهوض بعد سقوطها، وواصلت السير على السجادة لالتقاط الصور، ولكن مع مساعدة من المحيطين بها لضمان عدم سقوطها مرة أخرى، وفقا لما نشره موقع مجلة بيبول الأمريكية.

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble on the #Oscars red carpet. Hope she's ok!



(: AP) pic.twitter.com/1j9bXNNBnZ