موقف محرج لممثلة أمريكية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 (فيديو)

تعرضت الممثلة الأمريكية ليزا كوشي لموقف محرج على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2024، حيث سقطت على الأرض أمام الكاميرات بسبب ارتدائها حذاء بكعب ضخم، وبينما كانت تتحرك على السجادة الحمراء لالتقاط الصور، بدا أنها فقدت توازنها وسقطت تماما على السجادة الحمراء، ولكنها ظلت تضحك.

وهرع كل المتواجدين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار لمحاولة مساعدة ليزا كوشي على النهوض بعد سقوطها، وواصلت السير على السجادة لالتقاط الصور، ولكن مع مساعدة من المحيطين بها لضمان عدم سقوطها مرة أخرى، وفقا لما نشره موقع مجلة بيبول الأمريكية.

موقف محرج للممثلة ليزا كوشي في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble on the #Oscars red carpet. Hope she's ok!



(: AP) pic.twitter.com/1j9bXNNBnZ — Katcy Stephan (@katcystephan) March 10, 2024

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2024

ويقام الليلة حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود وذلك للاحتفاء بالأفلام وصناعها على مدار عام 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان الليلة عن الفائزين في 23 فئة.