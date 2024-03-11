«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة أول أيام رمضان.. موجة حارة تضرب البلاد

توقعت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة أول أيام رمضان، الذي يبدأ اليوم الاثنين، بارتفاع بمعدل درجتين على القاهرة الكبرى لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، إذ يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل درجة الحرارة فيهما إلى 29 درجة مئوية في موجة حارة تضرب البلاد، ثم تعود يوم الخميس للانخفاض.

ارتفاع درجات الحرارة أول أيام رمضان

وتوقع خبراء الأرصاد أنّ درجات الحرارة أول أيام رمضان ستمون مرتفعة، وأنه بالنسبة للظواهر الجوية، ستكون الشبورة المائية متواجدة بكثافة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة أول أيام رمضان

وبلغت درجات الحرارة أول أيام رمضان اليوم على القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.