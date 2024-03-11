مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على DMC.. أبرزها «الحشاشين»

كشفت شبكة قنوات DMC، خريطتها البرامجية التي تتضمن عرض مسلسلات رمضان 2024، وتبدأ خلال الساعات المقبلة مع بدء موسم الدراما الرمضانية، إذ تعرض على شاشتها خلال الموسم الرمضاني، مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات الحصرية على شاشتها.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على DMC، بعرض مسلسل الأطفال يحيى وكنوز في تمام الساعة الـ6:05 مساءً، يليه مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني في تمام الساعة الـ6:15 مساءً، بينما يبدأ عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني الساعة 7:45 مساء.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على DMC

ويعتبر مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز من الأعمال المنتظرة في موسم الدراما الرمضانية، ويعرض في تمام الساعة الـ9:15 مساءً، ويكون الجمهور على موعد مع مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في تمام الساعة الـ10:45 مساءً، بينما يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة الـ12:15 بعد منتصف الليل.

مواعيد عرض برامج رمضان 2024 على DMC

وبجانب مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على DMC، تعرض مجموعة واسعة من البرامج الدينية والاحتماعية، يعرض في تمام الساعة الـ11:45 صباحًا برنامج ومن الحب حياة تقديم الشيخ أسامة الأزهري، يليه برنامج لعلهم يفقهون تقديم الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز في تمام الساعة الـ3 مساءً، لمدة نصف ساعة، ليعرض بعدها مسلسل الإمام الطيب في تمام الساعة الـ3:30 مساءً.

ويقدم يسري الفخراني برنامج باب رزق على قناة DMC في الساعة الـ3:45 مساءً، يليه برنامج حياة كريمة الساعة الـ5:45 مساً.