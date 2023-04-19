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 عدد ساعات الصيام اليوم 28 من رمضان وموعد أذان المغرب  

كتب:

انتصار الغيطانى
09:42 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
 عدد ساعات الصيام اليوم 28 من رمضان وموعد أذان المغرب  

 عدد ساعات الصيام اليوم 28 من رمضان وموعد أذان المغرب  

كشفت إمساكية شهر رمضان، عن عدد ساعات الصوم في اليوم الـ28 من رمضان الموافق اليوم الأربعاء 19 أبريل، حيث نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، مواقيت الصلاة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وعدد ساعات الصوم، وموعد أذان المغرب.

عدد ساعات الصيام اليوم 28 من رمضان وموعد أذان المغرب

وفي السطور التالية، نعرض عدد ساعات الصوم في اليوم الـ28 من رمضان وموعد الإفطار وصلاة المغرب والسحور.

بلغ عدد ساعات الصيام اليوم الموافق 28 رمضان، 14 ساعة و51 دقيقة، ويبدأ الصيام من الساعة 4:3 فجرا حتى الساعة 6:25 مساء، وهو موعد أذان المغرب وفقًا لمواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة.

عدد ساعات الصيام غدا الخميس اخر ايام رمضان

وكشف معهد البحوث الفلكية، عن عدد ساعات الصيام غدا الخميس 29 رمضان وآخر أيام الشهر الكريم حتى الآن، حيث تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم على القاهرة الكبري

صلاة المغرب 6:25 

العشاء 7:46

الإمساك 3:34

الفجر 3:54

الشروق 5:24

الظهر 11:53

العصر 3:30  

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بقلم انتصار الغيطانى