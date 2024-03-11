أفضل وقت للسحور.. سنة عن النبي احذر تفويتها

أفضل وقت للسحور يريد معرفته الكثير من الناس، بعدما أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445، رغبةً في التطلع لمعرفة أنسب وقت لتناوله، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعرض كل ما تريد معرفته عن الساعة المناسبة لذلك.

متى يبدأ وقت السحور ومتى ينتهي؟

للحصول على كامل الثواب، يريد الجميع معرفة أفضل وقت للسحور، إذ أنه الوقت هو عندما يبدأ نصف الليل، وينتهي عند طلوع الفجر، بدخول وقت أذان الصبح، وهذا أفضل وقت للسحور في رمضان.

أفضل وقت للسحور

وعن الموعد المحدد يقدر بنحو 25 دقيقة قبل الفجر، وذلك وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية: «أفضل وقت للسحور قبل الفجر بمقدار قراءة 50 آية من القرآن الكريم»، لقول الله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»، «سورة البقرة: الآية 187». وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية».

حكم السحور

وبحسب دار الإفتاء فإن تناول وجبة السحور بركة وثواب، وسُنة للصائم، فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» أخرجه البخاري في صحيحه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» أخرجه ابن ماجه في سننه.

فوائد السحور

بعد معرفة أفضل وقت للسحور، يجب معرفة أن تناول هذه الوجبة سنَّة يثاب المسلم على فعلها، ولها الكثير من الفوائد، وفقًا لحديث الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، فإنها تقلل من الشعور بالتعب أثناء الصيام، وله العديد من الفوائد:

تحافظ وجبة السحور على مستوى السكر في الدم.

تعمل وجبة السحور على تقليل خطر الإصابة بالصداع.

تساعد وجبة السحور على الحد من الشعور بالعطش.

تعمل على تقليل الشعور بالجوع طوال ساعات النهار.

الوقاية من الإصابة بالاضطرابات الهضمية.

ونوه بأنه لا يجب تفويتها حتى لا يتأثر الجسم بعدد ساعات الصيام، مع الحذر من تناول الطعام بكميات أثناء السحور حتى لا يصاب الشخص بعسر هضم.