جدول أكلات شهر رمضان.. أعمل أكل إيه النهارده

ساعات قليلة تفصلنا عن أول إفطار في شهر رمضان المبارك، وتبدأ حيرة ربات المنزل في التحضير لأكلات الشهر بالكامل، لتسعد أسرتها يوميًا بسفرة مختلفة ولذيذة بعد صيام ساعات طويلة، ويحرصن على وضع جدول أكلات، لتتجنب التفكير والحيرة المستمرة يوميًا خلال تحضير وجبات الإفطار.

وتقدم لكِ «الوطن» جدول أكلات شهر رمضان.. كي لا تحتار أي ربة منزل في الوجبات التي تعدها لأسرتها وتتخلص من حيرة «أعمل أكل إيه انهارده»؟.

جدول أكلات شهر رمضان

اليوم الأول:

خروب.

فراخ محمرة.

مكرونة بشاميل.

صينية بطاطس.

مخلل لفت.

اليوم الثاني:

بلح باللبن.

بط مشوي في الفرن.

بسلة بالجزر.

أرز بالشعرية.

سلطة خضراء.

اليوم الثالث:

بلح باللبن.

محشي مشكل

فراخ محشية بالفريك.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء.

اليوم الرابع:

خروب.

طاجن بامية باللحمة.

أرز بالشعرية.

سلطة خضراء.

اليوم الخامس:

تمر هندي.

أرز أبيض.

صينية بطاطس بالفراخ.

شوربة خضار.

سلطة خضراء.

أكلات رمضان لليوم السادس:

قمر الدين.

سمك مشوي في الفرن.

أرز بالبصل.

سلطة خضراوات وسلطة طحينه.

اليوم السابع:

سوبيا

كبسة بالدجاج أو اللحم مثلما تحبين.

سلطة خضراء.

عصير فراولة.

صينية بسبوسة بالكريمة.

اليوم الثامن:

عرق سوس.

فراخ مشوية.

أرز بالشعرية.

ملوخية.

سلطة خضار.

اليوم التاسع:

عصير برتقال.

فتة شاورما.

سلطة زبادي.

اليوم العاشر:

خروب.

سلطة تونة بالمايونيز والخضار.

مكرونة.

اليوم الـ 11:

كركدية.

فراخ محمرة.

أرز.

فاصوليا.

سمبوسك بالجبنة.

سلطة زبادي بالخيار.

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اليوم الـ 12:

أرز بالخضار المشكل.

فراخ بانية.

سبانخ.

سلطة.

اليوم الـ 13:

كبدة اسكندراني.

مكرونة بالصلصة.

سلطة خضار، سلطة طحينة.

عصير جوافة.

اليوم الـ 14:

سمك بلطي.

أرز بالخلطة.

شوربة السي فود.

سلطة خضراء بالبصل وطماطم.

عصير ليمون نعناع.

طاجن أم علي.

اليوم الـ 15:

حواوشي.

بطاطس محمرة.

سلطة خضار، سلطة طحينه.

عصير تفاح.

اليوم الـ 16:

شوربة عدس، عيش محمص في الفرن.

سلطة بصل بالخل والليمون.

عصير ليمون نعناع.

صينية قرع عسل.

اليوم الـ 17:

خشاف.

سمبوسك بالخضروات.

كفته فراخ.

سلطة بطاطس.

باذنجان متبل.

اليوم الـ 18:

عصير فراولة.

فاهيتا فراخ.

أرز بسمتي أصفر.

ثومية.

اليوم الـ 19:

عصير مانجا.

حواوشي بالخضروات.

سمبوسك جبنة.

اليوم الـ20:

خشاف.

صينية فراخ فريك.

بطاطس صينية.

اليوم الـ 21:

عصير موز باللبن.

شوربة مشروم بالكريمة.

سمبوسك بالسبانخ ومشروم.

اليوم الـ 22:

عصير قمر الدين.

طاجن لسان عصفور باللحمة.

جلاش بالجبنة والزيتون.

سلطة خضراء.

اليوم الـ 23:

سوبيا.

كشري.

عيش مقلي.

خيار مخلل.

اليوم الـ 24:

عصير دوم.

شوربة لسان عصفور.

سلطة كول سلو.

سمبوسك بالجبنة.

اليوم الـ 25:

عصير تمر بالحليب.

صينية بطاطس بالفراخ في الفرن.

طاجن أرز معمر.

شوربة لسان عصفور.

اليوم الـ 26:

قمر الدين

طاجن ورق عنب باللحمة.

سلطة زباي.

لسان عصفور.

اليوم الـ 27:

تمر هندي.

مكرونة بالوايت صوص.

بطاطس محمرة.

اليوم الـ 28:

عصير بلح باللبن.

حمام.

جلاش بالجبن والزيتون.

بطاطس مهروسة.

سلطة زبادي وخيار.

اليوم الـ 29:

عصير الرومان.

أرز معمر.

شوربه فراخ.

ملوخية.

سلطة.

اليوم الـ 30: