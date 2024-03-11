موعد عرض مسلسل الحشاشين علي قناة DMC.. باق ساعات قليلة

يحظى موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC، باهتمام قطاع كبير من المشاهدين خاصة خلال الساعات القليلة التي تفصلهم عن عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي يعتبر من أضخم الأعمال الإنتاجية في تاريخ الدراما المصرية والعربية، إذ يخوض صناعه رحلة إلى التاريخ لإلقاء الضوء على واحدة من أكثر الفترات الدموية في التاريخ خلال القرن الحادي عشر الميلادي، وتحديدا الفترة التي شهدت صعود جماعة الحشاشين على يد مؤسسها حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين

كشفت شبكة قنوات DMC، موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC وDMC دراما، إذ يعرض المسلسل حصريا خلال موسم الدراما الرمضانية، إضافة إلى طرح الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية قبل موعد عرضها على التلفزيون.

موعد عرض مسلسل الحشاشين علي قناة DMC

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين علي قناة DMC في تمام الساعة الـ9:15 مساء، بينما يعرض بعدها على قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ11 مساء.

بينما يعاد عرض الحلقة في اليوم التالي مرتين على كل من القناتين، فتتضمن مواعيد الإعادة على DMC إعادة أولى في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، وإعادة ثانية في الـ4:15 مساءً.